27 أبريل.. الحكم فى دعوى "المركزى للمحاسبات" المطالبة بإلغاء قرار النيابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى المقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات، لإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما تضمنه من غل يد الجهاز أو أى جهة أخرى عن رقابة القرارات التى تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوى الشأن دون غيرهم للحكم بجلسة 27 ابريل المقبل.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، أن "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التى تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها".
وأوضحت الدعوى، أنّ ذات النص يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.
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