شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر صرف الدولار فى بورصة الكفاح والأسواق العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار صرف الدولار اليوم، السبت، في بورصة الكفاح والأسواق العراقية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية "نينا"، أن أسعار بورصة الكفاح في بغداد سجلت 119,850 دينارا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس. وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 119,850 ديناراً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار ليوم الخميس. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: Advertisements سعر بيع الدولار = 120.250 ديناراً. سعر شراء الدولار = 119.250 ديناراً.

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