تعرف على أفضل الأبراج السكنية في منطقة السيف في البحرين

تعد مملكة البحرين مركز تجاري ومالي إقليمي مهم في الخليج العربي على الرغم من أنها أصغر دول المنطقة، ويعود هذا لعدة أسباب أهمها موقع المملكة الحيوي في قلب الخليج ومرور بعض من أهم المسارات التجارية العالمية بها. ومما يضاعف من أهمية دور مملكة البحرين هو وجود أعداد كبيرة ومختلفة من المغتربين بها، خاصة في مدينة المنامة عاصمة البحرين. وتأتي منطقة السيف كواحدة من أنشط الأحياء التجارية في العاصمة البحرينية.

وتتكون منطقة السيف بشكل أساسي من أراضي تم استصلاحها من البحر، فإسم المنطقة يعني "الساحل" في اللهجة المستخدمة في شبه الجزيرة العربية. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة تحتل موقعًا تحيط به المياه من ثلاث جهات على الخط الساحلي الشمالي للمملكة البحرينية.

وتشتهر منطقة السيف بكونها صاحبة واحد من أنشط أسواق البحرين العقارية وإحتوائها على العديد من الوحدات السكنية والإدارية الراقية والفنادق الفاخرة، بل أن العديد من التقارير تشير إلى كون منطقة السيف صاحبة أعلى معدلات إيجار عقارية في مملكة البحرين. ولا ننس هنا أن حي السيف يعد أحد مناطق التملك الحر في المملكة، مما يعني أنه يحق لغير حاملي الجنسية البحرينية شراء وتملك وحدات عقارية هناك.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن ضاحية السيف تحتوي على برج المؤيد، الذي ظل لفترة أطول أبراج مملكة البحرين قبل أن يتفوق عليه برج مرفأ البحرين المالي. لكل هذه الأسباب وأكثر، فإن شراء شقة في ضاحية السيف يعد فرصة استثمارية مربحة ومضمونة بدرجة كبيرة.

في هذا المقال، نقدم لك تقريرًا سريعًا عن أفضل ثلاثة أبراج سكنية في منطقة السيف:

ذا تويت:

تم بناء برج ذا تويت في موقع متميز في قلب ضاحية السيف أمام سيتي سنتر البحرين ، أحد أشهر المراكز التجارية التسوقية في مدينة المنامة، وبجانب برج بيزنس باي الإداري.

وقد تم تطوير مشروع برج ذا تويت على يد مؤسسة بن فقيه العقارية، ويتكون البرج من 21 طابقًا تتضمن بدورها 135 شقة ذات غرفة نوم واحدة تصل مساحة كل منها إلى نحو 70 متر مربع. وبرج ذا تويت لا يتميز بموقعه الفريد فقط، بل أنه يحتوي أيضًا على عدد من المرافق والكماليات الراقية والتي تتضمن حمام سباحة ومنطقة ألعاب للأطفال وحجرات ساونا وصالة للياقة البدنية وموقف للسيارات. بالإضافة إلى هذا، فإن البرج يوفر خدمات أفراد أمن على مدار الساعة لقاطنيه.

ذا بريز:

وهو برج سكني يقع أيضًا بالقرب من سيتي سنتر البحرين، ويعد برج ذا بريز أحد أفخر الأبراج السكنية في منطقة السيف. ويتكون المبنى من 15 طابقًا تحتوي على 50 وحدة سكنية متنوعة ما بين الشقق ذات غرفة النوم الواحدة والشقق ذات الغرفتين إلى جانب عدد 2 بنتهاوس في الطوابق العلوية من المبنى.

هذا ويشمل برج ذا بريز أربعة طوابق مخصصة لركن السيارات إلى جانب عدد من أفضل المرافق والكماليات الترفيهية مثل حمام السباحة وصالة اللياقة البدنية بالإضافة إلى منطقة إستقبال في الدور الأرضي.

أبراج اللؤلؤ:

ربما يكون مشروع أبراج اللؤلؤ هو واحد من أشهر المشاريع السكنية في منطقة السيف، إن لم يكن أشهرها بالفعل. وهو يتكون من ثلاثة أبراج سكنية عالية الإرتفاع: اللؤلؤة السوداء واللؤلؤة الفضية واللؤلؤة الذهبية.

أما عن الارتفاع، فإن برجين من الثلاثة أبراج تتكون من 50 طابق بينما يتكون الثالث من 40 طابق ليصل عدد الوحدات الإجمالية التي تتضمنها الأبراج الثلاثة إلى 860 شقة سكنية تتنوع ما بين الشقق ذات غرفة النوم الواحدة وذات الغرفتين وذات الثلاثة غرف.

لكن لعل أهم ما يميز أبراج اللؤلؤ عن غيره من الأبراج السكنية في ضاحية الريف هو إحتوائه على عدد كبير من المرافق الترفيهية والكماليات الفاخرة وتقديمه للعديد من الخدمات لساكنيه التي تشمل حمام سباحة خارجي وملاعب تنس وكرة سلة خاصة وصالة للياقة البدنية ومركز لتقديم خدمات الرعاية الصحية لقاطني الأبراج.





هذه الأبراج هم فقط بعض من أكثر المشاريع السكنية المميزة التي تحتضنها منطقة السيف، لكنها بكل تأكيد لكي تعطيك صورة عن السبب الذي يجعلها صاحبة أعلى معدلات إيجارية في البحرين وعن الربح الذي سيعود عليك عند الإستثمار في أحد مشاريعها السكنية.