السقطي ينفي وجود معوقات في مبادرة الـ 200 مليار جنيه للشباب

نفى علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجود أي معوقات أمام الشباب الراغبين في الحصول على قروض في مبادرة الـ 200 مليار جني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد أن كل مايقال عن وجود صعوبات لا أساس له من الصحة.

وأوضح في مداخلة في برنامج – ملفات – أن التمويل بفائدة 5% فقط ولا نطلب من الشباب ضمانات إلا الضمانات التي يطلبها البنك فقط، وأكد أن هناك الأف الشباب استفادوا من هذه المبادرة.

في الوقت نفسه ذكر أن هناك 13 مجمع صناعي تم انشائهم في كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات مع جهات صينية لتدريب الشبابا على الماكينات التي تم استيراددها من الصين بمعايير جودة كبيرة.

وأكد أن اتحاد المشروعات يقوم بتدريب الشباب على تسويق منتجهم والاستمرار بشكل جيد.

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