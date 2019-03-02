شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الألمانى يفتتح بورصة السياحة ببرلين الثلاثاء المقبل بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألمانى، يوم الثلاثاء المقبل، بورصة السياحة العالمية ببرلين، والتى تعد أكبر معرض سياحى على مستوى العالم.

وذكرت الحكومة الألمانية في بيان اليوم، أن أرض المعارض بالعاصمة برلين سوف تستقبل بورصة السياحة العالمية بمشاركة 180 دولة من بينها مصر التى تشارك بجناح ضخم فى هذه الفعاليات التى تضم أكثر من 100 شركة وفندق سياحي خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، فى فعاليات أكبر معرض سياحي دولي، وسيستقبل معرض وبورصة السياحة ببرلين ITB من الأربعاء إلى الجمعة الزوار ورجال السياحة والأعمال، حيث يعد هو المعرض التجاري الرائد لصناعة السفر والسياحة العالمية.