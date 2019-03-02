شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79 سنتا مسجلا 66.29 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا في تداولات يوم أمس الجمعة، ليبلغ 66.29 دولار امريكي، مقابل 65.50 دولار للبرميل في تداولات امس الاول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، أنهت عقود خام القيام الأمريكي غرب تكساس الوسيطة جلسة التداول منخفضة 1.42 دولار لتبلغ عند التسوية 55.80 دولار للبرميل وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار لتسجل عند التسوية 65.07 دولار للبرميل.