شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أكبر صندوق سيادي في العالم يرفع استثماراته في الأسهم السعودية 25 % والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 17 دقيقة - 11:43 صباحًا, 2 مارس 2019 م
المناطق - الرياض
ارتفعت استثمارات أكبر صندوق سيادي في العالم (الصندوق السيادي النرويجي)، بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ نحو 1.04 مليار دولار (3.9 مليار ريال) نهاية عام 2018، مقارنة بـ 831.5 مليون دولار (3.1 مليار ريال) في عام 2017.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن استثمارات الصندوق توزعت على 44 شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم المحلية نهاية 2018، مقابل 42 شركة في عام 2017.
وتوزعت الـ44 شركة بين 43 شركة في السوق الرئيسة وشركة واحدة (لجام للرياضة) في السوق الموازية (نمو) لأول مرة يمتلك فيها الصندوق، وذلك بعد تأسس السوق في 26 شباط (فبراير) 2017.
تأتي زيادة الاستثمارات في الأسهم السعودية على الرغم من تسجيل الصندوق خسائر في استثماراته عالميا خلال 2018 بنسبة -6.1 في المائة (56.4 مليار دولار)، هي الأولى خلال سبع سنوات (منذ عام 2011)، نتيجة لخسائر بنسبة 9.4 في استثماراته بالأسهم العالمية.
في حين ارتفعت الاستثمارات في العقارات غير المدرجة في البورصة 7.5 في المائة، فيما عائد الاستثمارات ذات الدخل الثابت بلغ 0.6 في المائة.
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