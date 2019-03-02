“الصندوق العقاري”: خطة لإنهاء قوائم الانتظار في 3 سنوات

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أكد عبدالرحيم العمري؛ مدير إدارة خدمة المستفيدين من الصندوق العقاري، ارتفاع عملية تحصيل الديون المتعثرة من 6 في المائة إلى 11 في المائة سنويا.

وأوضح العمري خلال ورشة عمل “منظومة الإسكان” التي عقدت في الخبر أمس الأول بتنظيم من قبل المعهد العقاري، أن الصندوق قام بتمويل 860 ألف مواطن، مشيرا إلى وجود خطة لإنهاء قوائم الانتظار في السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن تمويل القرض العقاري من الإسكان أسهم في تقليص قوائم الانتظار، لافتا إلى اكتمال المنتجات وارتفاع الجهات الممولة إلى 16 جهة في عام 2018.

وقال إن مجلس إدارة الصندوق وافق على عدد من القرارات منها: الموافقة على “تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وإحلالها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.

وبين أن ذلك يهدف إلى دعم المرأة السعودية وتمكينها من تملك مسكن باسمها، كما أنه يعزز من توجهات برنامج الإسكان في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 في المائة بنهاية 2020 وإلى 70 في المائة بحلول 2030، بحسب “الاقتصادية”.