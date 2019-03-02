«إتمام» يمنح 78 مطورا عقاريا شهادات تأهيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منح مركز خدمات المطورين «إتمام» 78 شهادة تأهيل للمطورين العقاريين خلال عام 2018، وذلك ضمن حزمة الخدمات التي يقدمها المركز للمطورين، والتي تتيح لشركات التطوير العقاري التقدم بطلب التأهيل العقاري لمشاريع البيع على الخارطة.

وأوضح المركز أنه يعمل بالتنسيق مع لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» لحين إصدار الموافقة على التأهيل وإرسالها إلى مقدم الطلب، بعد إنهاء كل الإجراءات واستيفائها للشروط والمتطلبات، حيث تسهم هذه الخدمة في زيادة عدد شركات ومؤسسات التطوير العقاري، لتسريع إنجاز وتطوير المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن الحصول على شهادة التأهيل تشترط 6 متطلبات أساسية للتقديم عليها، وهي: السجل التجاري، وعقد التأسيس إذا كانت شركة تطوير، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية (للمقاول)، وشهادة من هيئة الزكاة والدخل بعدم وجود مستحقات على الشركة، وشهادة من الغرفة التجارية، مبينا أنه للحصول على شهادة التأهيل العقاري لا بد من توفر 5 معايير للتأهيل، هي: القدرات التنظيمية، والقدرات المؤسسية، والقدرات المالية، إضافة إلى سجل الإنجازات، والخبرات والمنهجية المتبعة للتطوير.

وكان مركز «إتمام» اعتمد 9 مخططات سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، وبعدد أراض يتجاوز 24 ألف قطعة أرض، في ثلاث مناطق خلال نوفمبر الماضي، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 5 مخططات، تلتها منطقة الرياض بـ 3 مخططات، ثم منطقة المدينة المنورة بمخطط واحد بمحافظة ينبع.

يذكر أن مركز «إتمام» إحدى مبادرات وزارة الإسكان التي تهدف إلى تيسير أعمال المطورين العقاريين لتسريع وتيرة العمل في القطاع العقاري والمشروعات السكنية، حيث يقدم المركز 21 خدمة من خلال بوابة المركز الالكترونية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا.

6 متطلبات للتقديم:

السجل التجاري

عقد التأسيس إذا كانت شركة تطوير

شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات

شهادة تصنيف من وزارة الشؤون البلدية (للمقاول)

شهادة من هيئة الزكاة بعدم وجود مستحقات

شهادة من الغرفة التجارية

5 معايير للتأهيل: