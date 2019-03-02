شكرا لقرائتكم خبر عن صعود طفيف لريال اليمني في اسواق الصرافة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحسن طفيف لريال اليمني في اسواق الصرافة امام الدولار الامريكي والريال السعودي اليوم السبت 2 مارس 2019 م 2019/03/02 الساعة 11:10 صباحاً شراء السعودي 153 بيع السعودي. 153.8 شراء الدولار 578 بيع الدولار 583

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