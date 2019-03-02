شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والمؤشران داو جونز وإس آند بى500 يرتدان يتحسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتد المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر يوم الجمعة بدعم من موجة تفاؤل بشأن احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على بيانات سلبية عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 110.32 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 26027.32 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.20 نقطة، أو 0.69 بالمئة ليغلق عند 2803.69 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 62.82 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 7595.35 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، صعد المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك 0.4 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب، في حين ينهي داو جونز الأسبوع منخفضا 0.02 بالمئة.

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