شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر سعودى: تنامى ملحوظ فى الاستثمارات للقطاع الخاص السعودى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز ربيع الشريف عضو مجلس إدارة الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، وأحد المستثمرين بمصر، إن هناك تنامى ملحوظ فى الاستثمارات للقطاع الخاص السعودى فى مصر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الحكومية للمملكة فى مصر، إذ تبلغ عدد الشركات السعودية 5338 شركة ومنشأة سعودية تعمل فى مصر بالمناطق الاستثمارية المختلفة، بعد أن كان عددها 4496 شركة ومنشأة، وهذه دلالة تؤكد أن هناك متانة اقتصادية بين السعودية ومصر.

وأضاف الشريف، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن العلاقات الاقتصادية المشتركة ممتازة جداً وتشير إلى إمكانية حدوث ذلك، والأمير محمد بن سليمان ولى عهد المملكة صرح للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال الفترة الماضية بأن حجم النمو الاقتصادى تجاوز 5.1 % وهى بمثابة مشجع للشركات السعودية.

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وتابع أن نسب النمو المحققة فى مصر التى نتجت عن الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية للاقتصاد المصرى نسبة ليست بسيطة مقارنة بالدول العربية الأخرى، وما حققته مصر من نسب نمو ليس نسب بسيطة فى الدول، وفعليا نرى أن مصر تجاوزت مراحل عالية اقتصاديا بسبب هذه المعدلات.