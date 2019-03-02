"مصر 3".. هجين أرز جديد لتعويض نقص المساحة والعجز المائي

مصراوي - كتب - أحمد مسعد قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنهم يعملون حاليًا على إنتاج "هجين" جديد للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة حجم الإنتاج. وأضاف "سليمان"، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يولي أهمية كبرى بهجين الأرز الجديدة (مصر 3)"، لافتًا إلى تسجيله مؤخرًا بجانب أصناف "سخا 107- وسخا 108". وأوضح رئيس مركز البحوث الزراعية، أن صنف "مصر 3" يُعطي إنتاجية تزيد عن 25% من الأصناف العادية، لافتًا إلى أن خطة وزارة "الري" تتمثل في زراعة 725 ألف فدان...

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