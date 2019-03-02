شكرا لقرائتكم بليون دولار عائدات السياحة الأوزبكية في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 1 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 22:09

اختتمت أعمال المنتدى الدولي الأول للسياحة الدينية الذي عُقد في مدينة بخاري الأوزبكية، وفي مركز الشباب خلال الفترة من 21 - 23 من شهر شباط ( فبراير) الجاري، وذلك بمشاركة شركات سعودية وممثلي 34 دولة من حول العالم، منها مصر والكويت وعدد من الدول الإسلامية، برعاية المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة السياحة العالمية، وبتنظيم كل من هيئة تطوير السياحة الأوزبكية، ولجنة الشؤون الدينية بمجلس وزراء أوزبكستان، وإدارة مسلمي أوزبكستان والصندوق الاجتماعي الخيري (وقف) ووزارة خارجية أوزبكستان وحاكمية محافظة بخارى.



وكانت عائدات السياحة الأوزبكية ارتفعت خلال عام 2018م من 546 مليون دولار إلى بليون دولار، بزيادة 454 مليون نسبتها 83 في المئة، كما زاد عدد السياح خلال العام ذاته من 2.6 مليون سائح إلى 5.3 مليون مع نهاية 2018. وتضم أوزبكستان أكثر من سبعة آلاف معلم تذكاري تمثل إرثاً عريقاً للتراث الإنساني.

ويأتي انعقاد المنتدى في ضوء إعلان مدينة بخاري مركزاً للثقافة الإسلامية لعام 2020م من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وصدور توجيهات الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف بترميم معالم التراث الإسلامي بالمدينة.

وبدأت الفعاليات بجولة سياحية في مواقع التراث الإسلامي في مناطق شافركان ورانيتان وفابكينت وكاغان بمحافظة بخارى، أبدى خلالها المدعوون من رؤساء المنظمات الدولية الإسلامية وعلماء الدين المعروفين ومندوبي مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات السياحية وممثلي الدوائر العلمية والأكاديمية ومسؤولي الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية، أبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه من معالم عريقة تعكس القيمة الحضارية الكبيرة لهذه المدينة التاريخية، ومن أبرزها مجمع بائي كلان الذي يضم مدرسة مير عرب ومسجد كلان ومأذنته الشهيرة، والذي شُيد بين عامي 770 و771هـ، ويعد من أول المساجد التي بُنيت في بلاد ما وراء النهر، كما زاروا أسواق الحرف والصناعات التقليدية القديمة من الملابس والمفروشات وأغطية الرأس التراثية.

وكشف القائم بأعمال النائب الأول لرئيس هيئة الدولة لتطوير السياحة الأوزبكية، أولوغبيك قاسمخوجائيف أن الدولة تخطط لعقد منتديات مماثلة في كل من محافظتي سمرقند وخوارزم. وبدأت جلسات المنتدى ومعرض المنتجات السياحية المصاحب له الجمعة. وفي أولى الجلسات تحدث كل من نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عزيز عبدالحكيموف، وحاكم محافظة بخارى أوكتام بارنائيف، ورئيس إدارة مسلمي أوزبكستان المفتي عثمان خان عليموف، عن أهداف المنتدى الرامية إلى ترويج قدرات أوزبكستان في مجال السياحة، وتحول أوزبكستان إلى أحد أكبر مراكز السياحة الدينية في العالم الإسلامي. وكذلك تطوير محافظة بخارى المشهورة بالسياحة الدينية والزراعية، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين جاذبية الاستثمار في أوزبكستان التي تضم نحو 900 فندق تشتمل على 21 ألف غرفة، منها 60 فندقاً في بخارى مجهزة لاستقبال عشرة آلاف سائح يومياً. كما تطرقوا إلى الخطة الخمسية لتطوير المعالم الإسلامية وترميم المباني التراثية والتاريخية، وصدور 30 قراراً رئاسياً لتحقيق هذه الخطة. وتطرقوا كذلك إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات، ومنها إلغاء تأشيرة الدخول لـ45 دولة، وتوفير المصاحف والمصليات بغرف الفنادق، وتأسيس شركة السياحة الإسلامية.