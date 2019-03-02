شكرا لقرائتكم خبر عن 31.4 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة خلال 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 31.4 مليار جنيه خلال آخر 12 شهراً.

وتوزعت زيادات رؤوس أموال الشركات بالبورصة بين 3.7 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى، 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، 2.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر، 1.2 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر، 1.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، 64 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، 2.2 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.

وبلغت زيادة رؤوس أموال شركات البورصة 1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، 467 مليون جنيه خلال شهر يونيو، 1.3 مليار جنيه خلال شهر مايو، 52 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 15.96 مليار جنيه خلال شهر مارس.

وبلغت زيادات رؤوس أموال الشركات بالبورصة 9.8 مليار جنيه خلال آخر 12 أسبوع، موزعة بين 298 مليون جنيه، و28 مليون جنيه، و3.4 مليار جنيه، 22 مليون جنيه، 1.3 مليار جنيه، 1.6 مليار جنيه، 593 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 200 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، 96 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قراراً بتحديد مدة يوم واحد لزيادة أو استكمال رؤوس أموال الشركات المتداول أسهمها فى البورصة المصرية، والبنوك المصرية والشركات التى يراقب حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات.