شكرا لقرائتكم خبر عن 30.2 مليار جنيه توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة خلال آخر 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، 30.2 مليار جنيه خلال آخر 12 شهرا خلال الفترة من يناير عام 2018 إلى يناير عام 2019.

ووزعت شركات البورصة أرباحا نقدية بقيمة 616 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى، 639 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر، 1346 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، 7231 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، 150 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، 97 مليون جنيه خلال أكتوبر، 2309 مليون جنيه خلال يوليو.

ووزعت شركات البورصة بقيمة 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.

ووزعت شركات البورصة أرباحا نقدية بقيمة 8.7 مليار خلال آخر 12 أسبوع، بين 81 مليون جنيه خلال آخر أسبوع من يناير، و535 مليون جنيه، و30 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 201 مليون جنيه، 363 مليون جنيه، 218 مليون جنيه، 137 مليون جنيه، 21 مليون جنيه، 969 مليون جنيه، 3103 مليون جنيه، 3030 مليون جنيه.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.