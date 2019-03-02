"رجال الأعمال المصريين" تناقش القطاعات المستهدفة للمستثمرين الصينيين بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الاثنين المقبل، الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادى والتجارى بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وذلك لبحث القطاعات الاستثمارية المستهدفة لرجال الأعمال الصينيين فى مصر. وقال المهندس أحمد منير عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللقاء يناقش آفاق التعاون الإستراتيجى مع الصين وسبل جذب الاستثمارات من خلال التعرف على القطاعات المستهدفة لدى الصينيين فى مصر بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة الصادرات المصرية والتحديات التى تواجهها المنتجات المصرية فى السوق الصينية ووضع حلول لتنمية حجم التجارة والاستثمار المباشر بالبلدين.

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