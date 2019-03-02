شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إنتاج أوبك لأدنى مستوى في 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

كشف مسح أجرته رويترز عن تراجع إنتاج نفط أوبك لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير.

وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه أمس الجمعة، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضوا، ضخت 30.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع يناير، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج أوبك منذ 2015 وفقا لمسوحات رويترز.

ودخل اتفاق رسمي بين أوبك وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 حيز التنفيذ في الأول من يناير.