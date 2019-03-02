شكرا لقرائتكم خبر عن 344 مليون سهم عقاري متداول خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
تعنى نشرة الإسكان بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة. فيما استعرض العدد جملة من إنجازات برنامج «سكني» خلال عامي (2017-2018) والنسب المئوية لتوزيع الخيارات السكنية لكل منطقة، إضافة الى نسبة تغير الرقم القياسي الشهري لتكاليف السكن وتوابعه في أهم المدن ومؤشر متوسط أسعار 37 مادة إنشائية.
وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، الإشارة إلى اعتماد مركز خدمات المطورين «إتمام» 9 مخططات سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون م2، وبعدد أراض يتجاوز 24 ألف قطعة أرض، في ثلاث مناطق خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 5 مخططات تلتها منطقة الرياض بـ 3 مخططات ثم منطقة المدينة المنورة بمخطط واحد بمحافظة ينبع.
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