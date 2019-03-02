شكرا لقرائتكم خبر عن 344 مليون سهم عقاري متداول خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت نشرة إحصائية رسمية قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر 2018 بلغت نحو 3.6 مليار ريال في السوق المالية السعودية «تداول»، مثلت ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق. ووفقا لما صدر عن وزارة الإسكان في العدد السابع عشر من نشرة الإسكان الدورية، توزعت بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات على التوالي بنسبة 22.5% و77.5% مقارنة بشهر أكتوبر السابق، في حين تم تداول 344 مليون سهم في سوق الأسهم بنسبة بلغت 12.7% من إجمالي الأسهم المتداولة بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسهم في الصناديق العقارية التي تم تداولها في نفس الشهر بما يزيد على 27 مليون سهم، وهو ما يشير الى توجه الاستثمار خلال نوفمبر نحو الصناديق العقارية على حساب شركات التطوير العقاري.

تعنى نشرة الإسكان بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة. فيما استعرض العدد جملة من إنجازات برنامج «سكني» خلال عامي (2017-2018) والنسب المئوية لتوزيع الخيارات السكنية لكل منطقة، إضافة الى نسبة تغير الرقم القياسي الشهري لتكاليف السكن وتوابعه في أهم المدن ومؤشر متوسط أسعار 37 مادة إنشائية.

وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، الإشارة إلى اعتماد مركز خدمات المطورين «إتمام» 9 مخططات سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون م2، وبعدد أراض يتجاوز 24 ألف قطعة أرض، في ثلاث مناطق خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 5 مخططات تلتها منطقة الرياض بـ 3 مخططات ثم منطقة المدينة المنورة بمخطط واحد بمحافظة ينبع.