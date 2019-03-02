غدا.. وزيرة التخطيط في أسوان لمتابعة استعدادات مؤتمر الشباب العربي والإفريقي

تزور أسوان غدًا السبت، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لمؤتمر الشباب العربي والإفريقي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدة من 16-18 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تقوم الوزيرة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتفقد الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بالمدينة، والتي تجري فيها أعمال تطوير وتجميل استعدادًا لمؤتمر الشباب.

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