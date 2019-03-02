ارتفاع أرباح تشغيل «مان جروب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «مان جروب» البريطانية لإدارة الثروات والاستثمار أمس الجمعة ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال العام الماضي إلى 278 مليون دولار مقابل 272 مليون دولار في 2017، بفضل مكاسب بيع حصة من أسهم شركة «نيفيلا».

وبلغت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 251 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 384 مليون دولار في العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 913 مليون دولار مقابل 1.069 مليار دولار في 2017.

وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة الموجودة في لندن 108.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون أول 2018 مقابل 109.1 مليار دولار في نهاية 2017.

وأكد مجلس إدارة الشركة اعتزامه التوصية بتوزيعات نقدية للمساهمين قيمتها 5.4 سنت لكل سهم عن الربع الأخير من العام المالي الماضي ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام الماضي ككل إلى 11.8 سنت لكل سهم. (د ب أ)