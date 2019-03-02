شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستورد أول شحنة نفط أمريكية في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت مصادر تجارية وبيانات من رفينيتيف إلى أن ناقلة نفط تحمل خاماً أمريكياً تفرغ أمس الجمعة شحنتها في ميناء صيني، بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.
وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلص صادرات الخام الأمريكية لآسيا إلى كمية ضئيلة في النصف الثاني من العام الماضي. ولم يتم تسجيل كميات خام أمريكية متجهة إلى الصين في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني وفقا للجمارك الصينية. (رويترز)
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