شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد سريان التصريح البحري ورخصة الملاحة إلى 6 أشهر في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

زار سموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس الأول، معرض دبي العالمي للقوارب، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على ضفاف قناة دبي المائية على شاطئ جميرا.

قام سموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بجولة على متن اليخوت والقوارب التي تعرضها كبريات الشركات العالمية والوطنية المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يعرض لزواره وعملائه من عشاق الرياضات البحرية الترفيهية نحو 400 قارب ويخت من قوارب الصيد والقوارب الرياضية السريعة واليخوت الخاصة بالسياحة البحرية وقوارب الإسعاف البحري التي تعرضها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لأول مرة في المعرض الذي يسجل 27 عاماً من التطور والنجاح وإقبال الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في فعالياته.

وتوقف ولي عهد أم القيوين يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين.. عند العديد من القوارب الحديثة وذات التقنيات العالية التي تعرضها الشركات الوطنية وغيرها من الشركات العالمية العارضة.. واستمع سموّه إلى شروح حول التقنيات الميكانيكية والهندسية والترفيهية التي يتميز بها كل قارب.

أربع مبادرات لاستقطاب اليخوت

شاركت كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة النقل بأبوظبي، في قمة دبي الدولية الثانية لليخوت الفاخرة التي أقيمت 27 فبراير/‏ شباط، بهدف تسليط الضوء على أحدث مبادراتهما الرامية إلى استقطاب اليخوت الفاخرة إلى أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة لأصحاب اليخوت والسفن وشركات إدارتها وتشغيلها.

وخلال القمة، قدمت كل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي، عرضاً شاملاً للخدمات والمميزات والبنية التحتية الفريدة والمتكاملة لليخوت الفاخرة في الإمارة، بما في ذلك تسهيل الحصول على التراخيص وطرح حوافز جديدة لتبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة لدخول مياه أبوظبي، والرسو فيها.

وقال سعيد الظاهري، مدير سياحة الاهتمامات الخاصة، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نعمل على تعزيز موقع أبوظبي كمركز إقليمي رائد لعمليات وأنشطة اليخوت الفاخرة، في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى التطوير المستمر لقطاع السياحة الترفيهية والبحرية المزدهر في الإمارة. وتوفر أبوظبي باقة من الحوافز الجديدة لليخوت الفاخرة منها إلغاء العديد من الإجراءات الروتينية السابقة، وتسهيل وتسريع الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، حيث عملنا مع دائرة النقل على تقليل المتطلبات الإدارية قدر الإمكان، بالتزامن مع تبني مبادرات عدة للترحيب بالمزيد من اليخوت الفاخرة وشركات تشغيلها.

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أربع مبادرات جديدة لاستقطاب أصحاب ومشغلي اليخوت الفاخرة؛ أولاها تمديد فترة سريان التصريح البحري ورخصة الملاحة، من 21 يوماً فقط، إلى فترة سماح لمدة ستة أشهر، ما يتيح للزوار قدراً أكبر من المرونة والوقت لاستكشاف الإمارة.

وتعاونت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع دائرة النقل لتسهيل وتسريع إجراءات الدخول عند الوصول إلى المنفذ البحري النهائي، حيث كان يتعين سابقاً أن ترسو السفن واليخوت في ميناء زايد للتقدم بطلب الحصول على التصاريح والتراخيص. وقد تم تجاوز هذه الخطوة، إذ يستطيع الزوار حالياً الإبحار مباشرة إلى مرسى الوصول لاستكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة.

علاوة على ذلك، تستطيع السفن الأجنبية الحصول على أذون خاصة بالأساطيل المؤجرة، وهي الأذون الأولى من نوعها في المنطقة، ما يوفر لمالكي اليخوت عوائد مادية إضافية أثناء وجودهم في أبوظبي.

كما تتعاون دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع دائرة النقل على إعداد خطوط رحلات بحرية تتضمن خمس نقاط مصممة خصيصاً لليخوت الفاخرة. ويأخذ خط الرحلة المقترح اليخوت إلى أفضل ما تقدمه الإمارة من جزر طبيعية ومعالم سياحية وترفيهية. وتتضمن هذه الخطوط العديد من الخصائص التي تبسط من الإجراءات المعتمدة، مثل إرشاد اليخوت إلى المسار المثالي للرحلة، ووضع قائمة بجميع التصاريح اللازمة للوصول إلى هذه المواقع. ويتضمن برنامج الرحلات زيارات إلى عدد من أبرز الجزر الطبيعية الأكثر تميزاً في أبوظبي.

من جهته، قال سيف راشد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالإنابة في دائرة النقل بأبوظبي: نحن سعداء بأن تكون أبوظبي وجهة مفضلة لمالكي اليخوت الفاخرة بما يتماشى مع رؤيتنا وخطتنا الاستراتيجية في دائرة النقل - أبوظبي لدعم وتطوير حركة المرور إلى أبوظبي. وقد قمنا بتعزيز أواصر التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بهدف تبسيط كل الإجراءات المتبعة وإطلاق حوافز جديدة لليخوت للدخول إلى مياه الإمارة والرسو فيها، وترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية بما يسهم في دفع عجلة نمو التنوع الاقتصادي.

«العبرة الهجينة»

تعرض هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال مشاركتها في «معرض دبي العالمي للقوارب واليخوت، الذي ينظمه»مركز دبي التجاري العالمي«، ويقام في جميرا على مدخل قناة دبي المائية»العبرة الهجينة«الجديدة.

وأوضح محمد أبو بكر الهاشمي مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، أن الهيئة تعرض في منصتها بالمعرض أهم مشاريعها في مجال النقل البحري، وهي»العبرة الهجينة» الجديدة، التي تعكس رؤية الهيئة في دعم منظومة النقل البحري بأحدث وسائل التنقل في هذا المجال، وتلبية احتياجات مرتادي العبرات.

الفيكتوري تيم تخطف الأنظار

كشفت مؤسسة «الفيكتوري تيم» عن زورقي النزهة (27) و(34) قدماً الجديدين كلياً؛ وذلك في النسخة ال27 من «معرض دبي العالمي للقوارب 2019».

وتتنوع القوارب المعروضة بين قوارب صيد، وزوارق سباقات سرعة، وزوارق ترفيهية صغيرة، ويخوت فاخرة بطول 50 متراً (164 قدماً)، ويضم المعرض كل الأشياء المتعلقة بالأناقة والرياضات البحرية، وكل ما يتعلق بالبحر.

ويعد الزورقان التابعان لمؤسسة «الفيكتوري تيم» من أحدث الإصدارات والابتكارات التي تقدمها المؤسسة في مجال سباقات الزوارق السريعة والرياضات البحرية، كعلامة عالمية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الزوارق السريعة على مستوى العالم.

وأكد حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الفيكتوري تيم»، أن المؤسسة تسخر جميع خبراتها التراكمية والاحترافية في مجال تصنيع الزوارق السريعة؛ لأجل تقديم منتج إماراتي عالمي متميز في مجال تصنيع وتسويق الصناعة الإماراتية، التي تتطور من عام إلى آخر؛ بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.

وقال: إن المشاركة في «معرض دبي العالمي للقوارب» بالزورقين الجديدين اللذين هما من تصنيع إماراتي، من شأنها أن تُسلّط الضوء أكثر على الصناعة الإماراتية العالمية في مجال زوارق السباقات السريعة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الفيكتوري تيم»، محمد المطيوعي: إن المؤسسة أصبحت تملك تكنولوجيا متطورة جداً في صناعة الزوارق السريعة؛ حيث استقطبت اهتماماً عالمياً كبيراً.

من جهته، أفاد عضو مجلس الإدارة، غانم المري بأن جلّ تركيز مجلس إدارة مؤسسة «الفيكتوري تيم» بات في السباقات الكبيرة، خاصة بعد التميز في عالم تصنيع الزوارق السريعة، وامتلاك تكنولوجيا عصرية ومتطورة.

المعرض يفتح أبوابه 12 ظهراً بسبب إغلاق الطريق

يدعو معرض دبي العالمي للقوارب 2019 الزوار إلى حضور اليوم الأخير من الحدث الأبرز في وقت مبكر اليوم، لتجنّب تعذّر الوصول إلى الموقع في منتصف بعد الظهر، بسبب فعالية جولة الإمارات للدراجات الهوائية.

فسيُغلق طريق شاطئ جميرا الممتد بمحاذاة الجهة الأمامية لموقع معرض دبي العالمي للقوارب بين الساعة ال3 والربع وال4 والنصف بعد الظهر، ما سيحول دون إمكانية الوصول إلى المعرض لمدة ساعة وربع الساعة، ولتسهيل زيارة المعرض المقام، سيفتح المنظّمون أبوابه قبل ثلاث ساعات من الموعد المعتاد اليوم، عند الساعة 12 ظهراً (بدل ال3 بعد الظهر).

وما إن يمرّ المشاركون في سباق الدراجات الهوائية، سيكون بإمكان الزوار الوصول إلى المعرض طوال النهار، حيث ينتظرهم برنامج أنشطة عائلية ممتعة يستمر حتى ال9 مساءً، وعرض ل450 قارباً ويختاً.

وشكّل المعرض هذا الأسبوع محور الرياضات المائية بكل أنواعها، حيث خاض معرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للغوص في أعماق هذه الرياضة وتنوّعت الفعاليات الجارية، إذ شملت تعليم التصوير تحت الماء، والغوص، والنقاشات التفاعلية حول مختلف الأنشطة البحرية.

ويشارك نادي دبي للغوص التطوعي في معرض دبي العالمي للقوارب بالتعاون مع سوزوكي، وجمعية الإمارات للغوص، وهو نادٍ يسعى إلى تنظيف البحر من النفايات وأدوات الصيد التي يساء استخدامها. أسّس النادي صيادون محليون لاحظوا اختلال توازن النظام البيئي البحري، وأخذوا على عاتقهم مهمة تنظيف مياه البحر من النفايات. وأكمل نادي دبي للغوص التطوعي عام 2018 وحده 100 عملية غوص، وزار أكثر من 50 موقعاً تغطي مساحة تفوق 2000 كلم، وجمع 10 أطنان من النفايات البحرية.

وتحدّث عمران أحمد، خبير التصوير تحت الماء المشهور عالمياً، عن تجربته في فعالية مسارات الغوص وسلّط الضوء على ناحية جديدة من هذه الرياضة. فهو يصوّر الحياة فوق سطح المياه وتحته منذ أكثر من 20 سنة، وقد استعرض أبرز أعماله وقدّم نصائح متعلقة بأفضل الممارسات في مجال التصوير.

من جهته، قال ريجو جورج، مدير معرض دبي العالمي للقوارب: سررنا برؤية مدى تفاعل الزوار والمهتمين باستكشاف عالم البحار مع برنامج المعرض لهذه السنة. فهدفنا إطلاق حوار على نطاق أوسع حول كيفية الاستمتاع بطرق مبتكرة بما يقدمه القطاع البحري، سواء أكان ذلك على متن قارب، أو عبر الغوص، أو حتى التقاط صور جميلة تحت الماء. وبالتالي، يشكّل معرض دبي العالمي للقوارب منصة تتيح للجميع معرفة المزيد عن كيفية الاستمتاع بالتجارب التي يمكن خوضها في البحر.