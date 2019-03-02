شكرا لقرائتكم خبر عن جزر فارو الدنماركية.. الثروة السياحية المنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا تبعد جزر فارو سوى مسافة قصيرة عن المملكة المتحدة، إلا أن هذه الجزر المنسية تبدو بعيدة عن رادار المسافر العادي. يقبع هذه الأرخبيل الغامض المكون من 18 جزيرة في الجزء الشمالي من المحيط الأطلسي، في أقصى شمال أوروبا، وتحديداً بين النرويج وآيسلندا. لقد ولت منذ زمن بعيد، تلك الأيام، التي يتعذر فيها الوصول إلى جزر فارو؛ حيث بات بإمكان محبي استكشاف الأماكن الجديدة وعشاق السياحة، اليوم، الوصول مباشرة من أدنبره أو ريكيافيك أو كوبنهاجن عبر الطيران.

تعد هذه الجزر واحدة من أجمل كنوز العالم الطبيعية؛ إذ إن ذلك الأرخبيل الرائع من الجزر يقع بالتحديد في منتصف المسافة بين النرويج وآيسلندا. وتتبع جزر الفارو، إدارياً، لدولة الدنمارك منذ عام 1948؛ لكنها تتمتع بالحكم الذاتي، وتسيطر على معظم المسائل المحلية عدا أمور الدفاع؛ حيث تقع ضمن حماية الجيش الدنماركي. ويتحدّث سكانها باللغتين الدنماركية والفاروية، اللّتين تعدّان لغتين رسميتين في الجزر. ويعيش على أراضيها الخضراء أكثر من 70 ألف رأس من الأغنام، والمثير للدهشة أن عدد الأغنام يتجاوز عدد سكان الجزر البالغ حوالي 49 ألف نسمة فقط.

وتضفي المنازل الريفية متعددة الألوان والكنائس الخشبية ذات السقف العشبي نوعاً فريداً من الجمال، تنفرد به جزر فارو، فأسطح أبنيتها تتميز بكونها مغطاة بالعشب، وقد بنيت على هذا الطراز منذ أكثر من ألف سنة؛ للحماية من الأمطار، فضلاً عن دورها في العزل الحراري، ومع مرور الزمن، أصبح هذا الطراز المعماري رمزاً للجزيرة. وباتت اليوم أصغر القرى في جزر فارو، التي كان يصعب الوصول إليها في الماضي، مرتبطة بسلسلة من أنفاق الطرق. وتتصل الجزر بواسطة أنفاق تحت الماء، كما أن المشهد الهادئ، الذي تمتاز به جزر فارو يعكس شيئاً من الرتابة والعزلة، الأمر الذي يجعل منها مكاناً مثالياً للأشخاص الباحثين عن الاسترخاء والهدوء.

تورشفان

تورشفان هي العاصمة وأكبر مدن جزر فارو، ويعني اسمها «ميناء ثور»؛ نسبة إلى إله الرعد الإسكندنافي، (ثور). تقع تورشفان على الساحل الجنوبي الشرقي من جزيرة ستريموي. يبلغ عدد سكانها حوالي 20،500 نسمة، وتعد تورشفان واحدة من أصغر العواصم في العالم.

وتشتهر بمدينتها القديمة «تنجانيس»، المزدحمة بالمنازل ذات الأسطح الخشبية في شبه جزيرة صغيرة. بالقرب من كاتدرائية تروشفان، أعيد بناؤها في القرن التاسع عشر. وتحتوي على عدد من المتاجر المحلية. كما تحتوي على مركز نوردك هاوس الثقافي، الذي يقدم العروض المسرحية والرقص والموسيقى.

ستريموي

هي أكبر جزيرة في جزر فارو، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان. ويعني اسمها «جزيرة التيارات». تتميز هذه الجزيرة بطبيعتها الجبلية، وتمتد تقريباً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بطول 47 كيلومتراً (29 ميلاً) وعرضها حوالي 10 كيلومترات (6 أميال).

ويوجد فيها العديد من الجداول القصيرة والبحيرات الصغيرة. ويغطي العشب نسبة كبيرة من أرض الجزيرة، ويلاحظ زوار الجزيرة ندرة الأشجار فيها.

كيركيوبور

قرية تقع في أقصى جنوب جزيرة ستريموي، كانت في السابق العاصمة الثقافية والمركز التاريخي للجزيرة، وتبعد مسافة نصف ساعة فقط من العاصمة تورشفان، وتعد كيركيوبور من المواقع التاريخية الأكثر أهمية للجزيرة. في العصور الوسطى، كانت هذه القرية الصغيرة المركز الثقافي لجزيرة فارو. دائماً يشعر زوار هذه القرية بأنهم يجبرون على التوقف كل خمس دقائق؛ لأخذ الصور التذكارية؛ نظراً لما تتمتع به من طبيعة جذابة.

منحدرات الطيور فيستمانا

تعد منحدرات فيستمانا الواقعة شمال غربي ستريموي، من أبرز المعالم السياحية في جزر فارو. ويمكن للزوار الاستمتاع برحلة على متن القوارب والدخول بين الكهوف والمغارات الكبيرة ومشاهدة العديد من الطيور البحرية؛ حيث تعد هذه المنحدرات موطناً لطيور البفن والفلمار والغلموت وغيرها من الطيور الجميلة والنادرة.

المتحف الوطني لجزر فارو

يقع المتحف الوطني المذهل في مدينة تورشفان وهي العاصمة وأكبر مدن جزر فارو، وتحديداً في الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للستريموي. يعرض المتحف مجموعة من القطع الأثرية القيمة، التي تعود لعصور الفايكنج في القرن 19 مع صور وملاحظات توضيحية مفيدة.

وفي الطابق السفلي، تضم منحوتات كيركوبور، التي تعود إلى القرن الخامس عشر صوراً لقرية العذراء مريم إليزابيث (والدة يوحنا المعمدان).

وإلى جانب المتحف يوجد موقع كورد السفيغور الهادئ؛ وهو عبارة عن مزرعة تعود إلى عشرينات القرن الماضي، تم الاهتمام بهذه المزرعة والعناية بها بشكل مثالي وهي مزودة بساعة تراثية مميزة ومجموعة كاملة من الأوسمة المسقوفة بالأعشاب.

حصن سكانسن

في عام 1580، أمر المغامر «الفاروي» الكبير ماغنوس هاينسون، ببناء حصن؛ لحماية المركز التجاري في تورشفان من الهجمات البحرية المتزايدة القادمة من شمال الأطلسي. بقي الحصن على وضعه الأصلي حتى عام 1677؛ عندما دمر القراصنة الفرنسيون جزءاً منه.

وتم استخدم الحصن خلال الحرب العالمية الثانية كمقر للبحرية الملكية البريطانية؛ حيث استعمل المدفعان الواقعان قبالة سواحل البحر من الجهة الخلفية للقلعة؛ من أجل صد الهجوم الألماني. ويضم حصن سكانسن، أربعة مدافع قديمة من النحاس الأصفر، إضافة إلى منارة شاهقة.

وعلى الرغم من بقاء جزء قليل من مبنى الحصن، لا يزال سكانسن يوفر إطلالات جذابة واستثنائية على البحر المقابل لجزيرة نولسوي المجاورة. وتعد حديقة العشب بجانب الحصن مكاناً مثالياً للنزهات.

متحف ليستاسفن فارويا

يقع المتحف الوطني للفنون «ليستاسفن فارويا» في العاصمة تورشفان، ضمن مبنى افتتح عام 1993. ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من حديقة فيوارلوندين البرية المذهلة؛ حيث تختلط أشجار الحديقة مع تماثيل المتحف؛ لتعطي منظراً طبيعياً في غاية الروعة. ويتضمن المتحف مجموعة متنوعة من اللوحات والرسومات، التي تمثل العصر القديم والمعاصر للجزر، إضافة إلى الرسوم الكاريكاتورية، التي كتبها كل من وليام هاينسن وتيتا فينتر أبرز الفنانين التشكيلين في جزر فارو، وتحتوي مجموعة المعرض على حوالي 2600 من الأعمال الفنية الفاروية.