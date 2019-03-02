استثمارات الخام تتجه لفرض توازن الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تقرير الطاقة الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال، إن تسارع وتيرة النقاشات والعلاقات واتفاقيات الاستثمار والمستويات الجديدة من الإنتاج لدى كبار المنتجين حول العالم قد أبرز الكثير من التساؤلات لدى المراقبين والمنتجين والمستوردين بخصوص الأهداف والخطط التي ينطوي عليها هذا الحراك وأسبابه والنتائج المرجوة من ذلك، وبشكل خاص من قبل المنتجين، حيث تتسارع التحركات التي تستهدف إعادة بناء العلاقات مع المستوردين المحتملين خلال السنوات القادمة وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التنافس على أسواق المستوردين الحاليين، ما يعني بالضرورة توجيه الاستثمارات لتوازن الأسواق.

وأضاف التقرير أنه وفقاً لمسارات الاستقرار تارة والتقلب تارة أخرى المسجلة لدى أسواق النفط العالمية، بات مؤكداً أن هذه المعطيات ستخلّ باستقرار المنتجين والمستهلكين وستكون عاملاً جديداً يضاف إلى عوامل متراكمة تولد المزيد من التقلب والخسائر لأسواق النفط.