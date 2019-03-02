شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب يناير وفبراير تهدي «وول ستريت» أفضل بداية في 30 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، في أول يوم من شهر مارس، لتسجل وول ستريت أفضل بداية لها خلال عام منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة مع تفوق أسهم نايك وبوينج، كما ارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر إس آﻧد ﺑﻲ 500 ﺑﻧﺳﺑﺔ 0.7٪ ﺑﻘيادة اﻟﻣكاﺳب ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗكنوﻟوﺟيا واﻟﺗكنوﻟوﺟيا اﻻﺳﺗهلاكية، وزاد أيضا مؤشر ناسداك المركب 0.7%.

وتأتي المكاسب القوية في البورصة الأمريكية بالتزامن مع تسجيل أقوى بداية لعام في نحو ثلاثة عقود، بعد أن حصدت مكاسب قوية خلال شهري يناير وفبراير.

وبلغت مكاسب المؤشر الأوسع نطاقاً «ستاندرد آند بورز 500» في أول شهرين من العام حوالي 11% لتكون أفضل بداية لعام منذ 1991، في حين صعد مؤشر «ناسداك» بنحو 13.5%.

وساعد تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب تناقص المخاوف من تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، على دفع الأسهم للارتفاع منذ بداية العام.

وانخفض الإنفاق الشخصي الأمريكي بأكبر وتيرة في 9 سنوات خلال الشهر الأخير من العام الماضي، رغم زيادة الدخل الشخصي بأكبر وتيرة في 6 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، أمس الجمعة أن الإنفاق الشخصي هبط بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر وهو أكبر هبوط شهري منذ 2009، مقابل زيادة نسبتها 0.6% في شهر نوفمبر السابق له، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنفاق الشخصي الأمريكي سيشهد هبوطاً نسبته 0.2%. ولم يتم إفصاح بيانات الإنفاق الشخصي عن شهر يناير نتيجة التوقف في أعمال الحكومة الأمريكية منذ نهاية ديسمبر وحتى نهاية يناير الماضي، أما متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة فسجل زيادة بنسبة 1% في شهر ديسمبر الماضي، وهي أعلى وتيرة منذ 2012، وأعلى من المسجلة في نوفمبر السابق له عند 0.3%.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن متوسط الدخل الشخصي الأمريكي سيزيد بنحو 0.5%، وفي يناير الماضي سجل متوسط الدخل الشخصي تراجعاً بنحو 0.1%، وعلى مستوى معدل الادخار لدى الأشخاص في أكبر اقتصاد في العالم فشهد زيادة إلى مستوى 7.6% مقابل 6.1% في نوفمبر.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار إنفاق المستهلكين وهو المؤشر المفضل بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم فارتفع بنحو 1.7% في شهر ديسمبر على أساس سنوي، وهي وتيرة أدنى من المسجلة في نوفمبر السابق له عند 1.8%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في مستهل تعاملات اليوم الأول من مارس/‏ آذار مع زيادة الإقبال على المخاطرة بفعل مجموعة جديدة من نتائج الأعمال بعد أن كانت المعنويات متراجعة بسبب مخاوف بشأن مباحثات التجارة مع الصين أذكاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى ما يزيد على 374 نقطة، وهو مستوى لم يسجله المؤشر منذ الثامن من أكتوبر/‏ تشرين الأول 2018، وربحت جميع البورصات والقطاعات في المنطقة، باستثناء قطاع الاتصالات الذي انخفض مؤشره 0.8%.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس الجمعة، كما صعد مؤشرا الصين وهونج كونج بعد أن صعد الدولار مقابل الين بفعل نمو قوي في الولايات المتحدة، ما أعطى دعماً لأسهم الشركات المصدرة.

وبلغ المؤشر القياسي الياباني أعلى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر/‏ كانون الأول عند 21602.69 نقطة، بارتفاع نسبته واحد%. وعلى أساس أسبوعي، ربح المؤشر القياسي 0.8% وسجل مكسباً لثالث أسبوع على التوالي.

واستفادت أسهم الشركات المصدرة من ميزة انخفاض الين مقابل الدولار الذي زاد 0.4% إلى 111.73 ين، وهو أعلى مستوياته منذ العشرين من ديسمبر/‏ كانون الأول.

وارتفع سهم تي.دي.كيه 4.3%، بينما زاد سهم أدفانتست 4.1% وسهم فانوك 1.9%، وزاد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهي سوق كبرى لليابان، 2.6% في الربع الأخير على أساس سنوي بعدما ارتفع 3.4% في الفترة من يوليو/‏ تموز إلى سبتمبر/‏ أيلول. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات رويترز لنمو نسبته 2.3%، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1615.72 نقطة. (وكالات)