تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات، أمس الجمعة، انخفاض إجمالي عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال فبراير/‏ شباط، وظل معدل البطالة عند مستوى قياسي منخفض ليعزز توقعات بتلقي النمو دعماً من الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصاد بأوروبا هذا العام.

وأظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 21 ألفاً إلى 2.236 مليون، بالمقارنة مع توقعات بانخفاض قدره خمسة آلاف، وظل معدل البطالة عند 5%. وتوقعت دراسة حديثة نُشرت نتائجها، أمس الجمعة، أن ألمانيا ستواجه نقصاً في العمالة الماهرة يُقدر بنحو 2.9 مليون عامل بحلول 2025.

(وكالات)