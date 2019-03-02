19.5 % نمو الرخص الصناعية في دبي خلال 3 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

حققت الرخص الصناعية على صعيد الرخص الجديدة والمجددة في دبي نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية، ويظهر تحليل ورصد بيانات أجرته ”الخليج 365”، نمواً في الرخص الجديدة خلال عام 2018 بنسبة 19.5% مقارنة بعام 2016، وذلك بعد دخول حوالي 245 شركة صناعية جديدة مقارنة ب 205 شركات في عام 2016.

وحققت الرخص المجددة نمواً 7.1%، إذ تم تجديد حوالي 3048 رخصة صناعية في 2018 مقابل2845 رخصة في2016، لتشكل هذه النتائج دليلاً فعلياً على نمو القطاع الصناعي بشكل عام في دبي.

وتظهر النتائج أيضاً ارتفاعاً واضحاً في ثقة الشركات ورجال الأعمال بالبيئة الاقتصادية في الإمارة، وتحديداً بعد الحوافز والمبادرات، التي أطلقتها دبي خلال عام 2018؛ لتحفيز بيئة الأعمال، كما يرجع ذلك أيضاً إلى المبادرات المتنوعة في الإمارة إلى جانب عوامل أخرى؛ مثل عامل البنية التحتية والخدمية في دبي وسهولة تأسيس ومزاولة الأعمال، ما يعزز اختيار الإمارة كوجهة مثالية للبدء بممارسة الأعمال.

وتوفر دبي أشكال الدعم والخدمات المساندة كافة إلى جميع الشركات العالمية الفردية ومتعددة الجنسيات؛ حيث تتعدد قطاعات الأعمال؛ لتشكل خيارات متنوعة للمستثمرين الطامحين لتحقيق أفضل الإيرادات ونتائج الأعمال، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي تستطيع الاعتماد على الصناعات والأعمال الرائدة مثل شركات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبيئية.