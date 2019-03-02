«الاقتصاد» تكرّم الطلاب الفائزين بجائزة «أجيال تعاونية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّمت وزارة الاقتصاد، الطلاب الفائزين بجائزة «أجيال تعاونية» بدورتها التاسعة، كما كرّمت الشخصيات والجهات الداعمة للجائزة منذ إطلاقها قبل 10 سنوات؛ وذلك خلال حفل خاص بهذه المناسبة، نظمته إدارة التعاونيات بالوزارة في فندق «انتركونتيننتال فستيفال سيتي» بدبي.

حضر الحفل حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعيد مبارك بن عمرو مدير إدارة التعاونيات بالوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الشريكة من القطاع الحكومي والمؤسسات التعليمية والتربوية المشاركة في الجائزة، وعدد من الجمعيات التعاونية.

وتشتمل الجائزة على عدد من الفئات؛ من أبرزها: جائزة «أفضل مسؤول تنمية اجتماعية»، وجائزة «الجمعية التعاونية»، و«النشاط التعاوني»، و«أفضل منتج إعلامي وأدبي مبتكر»، كما تم توسيع نطاق المشاركين في الجائزة مؤخراً؛ ليشمل فئات طلابية جديدة من منتسبي مراكز تأهيل أصحاب الهمم؛ حيث تم تخصيص فئة جائزة «أفضل تعاونية» و«تعاونية نوعية لأصحاب الهمم».

وأشار حميد بن بطي المهيري إلى أن الإمارات تمتلك تجربة متميزة في هذا الصدد؛ إذ نجحت في تطوير قدراتها في هذا المجال؛ عبر امتلاك قطاع تعاوني قوي وفاعل؛ إذ تبلغ عدد الجمعيات التعاونية بالدولة 40 جمعية؛ منها: 19 استهلاكية، و13 لصيادي الأسماك، إلى جانب 8 جمعيات متنوعة بأنشطة مختلفة.

وأشار سعيد مبارك بن عمرو إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تتويجاً للجهود الدؤوبة والمشتركة بين وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها المعنيين من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات التربوية والأكاديمية وغيرها؛ من خلال مبادرة «أجيال تعاونية»، التي أفرزت منذ ولادتها وحتى يومنا هذا أكثر من 200 قائد تعاوني كان لهم الدور الأكبر في توعية أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.

وكرّم حميد بن بطي المهيري، الفائزين بفئات الجائزة للدورة التاسعة من الطلاب والمدارس؛ حيث شاركت في الاحتفال هذا العام نحو 31 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، و3 مراكز لأصحاب الهمم؛ هي: مركز الأمل للصم، ومركز عجمان لأصحاب الهمم، ومركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، إضافة إلى جامعة الإمارات...كما كرّم، الشخصيات الداعمة للمبادرة منذ إطلاقها، الذين يمثلون عدداً من المؤسسات؛ أبرزها: وزارة تنمية المجتمع؛ ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مدرسة الاتحاد الوطنية، وعدد من الجمعيات.. كما تم تكريم الجهات الداعمة للمبادرة؛ والمتمثلة بتعاونيات: بني ياس؛ وأبوظبي؛ ودلما؛ والعاصمة؛ والاتحاد؛ والإمارات؛ والشارقة؛ ورأس الخيمة؛ إلى جانب تعاونية أبوظبي لصيادي الأسماك، إضافة إلى المدارس المُشاركة في الجائزة.

(وام)