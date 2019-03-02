قطاع الصناعات التحويلية الصيني ينكمش مجدداً في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح خاص أمس الجمعة أن نشاط المصانع الصينية تحسن خلال فبراير شباط المنصرم، لكنه ظل في المنطقة الانكماشية للشهر الثالث على التوالي مع استمرار معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط ضعف في طلبيات التصدير.

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية في فبراير شباط إلى 49.9 من 48.3 في يناير كانون الثاني، لكنه ما زال دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تدهوراً أكثر حدة عند 48.5 في فبراير شباط.

وعاد إجمالي الطلبيات الجديدة إلى منطقة النمو خلال فبراير شباط عند 50.2، مقارنة مع 47.3 في يناير كانون الثاني منهياً موجة انكماش استمرت شهرين. (رويترز)