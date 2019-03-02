8.8 مليار التبادل التجاري بين الإمارات ونيوزيلندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تحتل دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الشركاء التجاريين لنيوزيلندا، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 2.4 مليار دولار 2018 نحو (8.8 مليار درهم).

قال أحمد زكوت، المفوض التجاري لنيوزيلندا - السعودية والبحرين والكويت وعمان ل«الخليج»: يصل عدد شركات الأغذية والمشروبات النيوزيلندية التي تعمل في الإمارات ومنطقة الخليج العربي إلى نحو 70 شركة، تغطي جميع جوانب قطاع الأغذية والمشروبات.

أضاف، اختتمت المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي العام 2009 ويتعين الآن تدقيق المشروع قانونياً وفنياً قبل توقيعه والتصديق عليه بشكل نهائي.

وقال إن عدد العلامات التجارية النيوزيلندية التي شاركت مؤخراً في معرض «جلفود 2019» بلغ 10 شركات.

وأوضح أن نيوزيلندا لديها اتفاقيات أخرى مع الإمارات لتسهيل التجارة بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض «جلفود» مع بلدية دبي للبدء ببرنامج تجريبي لتبادل شهادات التصدير إلكترونياً.

وأشار إلى أن صادرات الأغذية من نيوزيلندا إلى الإمارات قد حققت نمواً جيداً، فعلى سبيل المثال: سجلت صادرات بودرة الحليب نمواً بنسبة 44% والزبدة 200% ولحوم الأغنام 12%.

أما أهم واردات نيوزيلندا من الإمارات فهي النفط والمنتجات الزجاجية والبلاستيكية، حيث تربط الدولتين علاقات تجارية قوية، ويتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال 2019.