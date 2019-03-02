شكرا لقرائتكم خبر عن صعود العملة الأمريكية يُفقد الذهب 12 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في أسبوعين أمس الجمعة، ليفقد المعدن تسعة دولارات في بداية التداولات قبل أن يفقد 12 دولاراً في وقت لاحق، مع تعويض الدولار لخسائره بفعل بيانات اقتصادية مثيرة للتفاؤل في الولايات المتحدة.
هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.7% إلى 1307.20 دولار للأوقية، فاقداً 8.90 دولار، كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% عند 1305.52 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 15 فبراير.
وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار أمس الجمعة مسجلاً أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين، حيث تمكنت العملة الأمريكية من تعويض خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 2.6%، على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
وصعد الدولار 0.2% إلى 96.325، كما انخفض اليورو 0.1% إلى 1.1360 دولار. (رويترز)
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