جمارك دبي: الابتكار والتقنيات تسهل إجراءات التجار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرضت جمارك دبي تجربتها في القطاع الجمركي ومبادراتها المبتكرة لخريجي ومنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، ضمن مبادرة «ممارسات من الإمارات» التي أطلقها البرنامج الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أدوات التعلم المستمر التي يوفرها لمنتسبيه وخريجيه، من خلال اطلاعهم على التجارب المتميزة لمؤسسات رائدة على المستوى الوطني.

وتحرص جمارك دبي على تسهيل الإجراءات الجمركية على التجار والمتعاملين حيث تنجز جمارك دبي ما يتجاوز 9.6 مليون معاملة جمركية سنوياً وفق بيانات 2018 وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد الابتكار والتقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتنا.

إلى ذلك استعرضت جمارك دبي دورها في التجارة الدولية بوصف دبي محوراً عالمياً في التجارة وإجراءاتها الجمركية وتجربتها في سعادة العملاء وكذلك الخدمات الذكية وآلية تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين، وكذلك الأجهزة المتطورة للفحص، كما عرضت الدائرة استراتيجيتها في الابتكار ودوره في تعزيز الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين والتجار.

وأشاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بالبرنامج الذي يبرز جهود حكومة الإمارات في بناء القدرات وتعزيز الكفاءات القيادية الوطنية في مختلف مجالات العمل، وبناء وتمكين الطاقات الإماراتية في مختلف الفئات لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات حكومة المستقبل في إعداد القادة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة.

وفي ضوء رسالتنا نحو حماية المجتمع ترفد جمارك دبي كل المراكز الجمركية التابعة لها بأحدث الأجهزة المتطورة من جانب، وفي هذا الصدد بلغ عدد الضبطيات التي أنجزتها جمارك دبي 2659 ضبطية خلال 2018 في جميع المراكز الجمركية (برية- بحرية- جوية).

وثمن صقر أحمد المازمي مدير إدارة برنامج قيادات حكومة الإمارات قطاع القيادات والقدرات الحكومية، تجارب وممارسات جمارك دبي المبتكرة التي تمثل نماذج يحتذى بها، مشيراً إلى أن مبادرة ممارسات من الإمارات التي أطلقها البرنامج تعزز تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، مشيراً إلى أن خطة المبادرة تهدف إلى سلسة زيارات بنحو 24 جهة خلال العام الجاري بواقع الاطلاع على تجربتين متميزتين شهرياً، ما يعزز من خبرات ومهارات المشاركين في البرنامج.