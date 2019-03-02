460 شركة من 66 دولة في «جافزا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظّمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، البوابة الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، جلسة إفطار صباحية لعملائها من شركات الأغذية والمشروبات، لبحث تطوير الاستراتيجيات التي من شأنها مساعدة القطاع على تحقيق النمو، واستكشاف الفرص والتحديات للسنوات القليلة المقبلة.

حضر اللقاء كبار مديرون موانئ دبي العالمية وجافزا، بالإضافة إلى التنفيذيين من كبرى الشركات العاملة في القطاع، حيث ألقى عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، كلمة ترحيبية استعرض فيها الفرص التي يمكن أن تقدمها دبي لتجارة الأغذية والمشروبات.

من جهته أثنى أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في «جافزا»، على الشركات لدعمها المتواصل، وقدّم عرضاً مفصلاً عن أحدث الخدمات التي تقدّمها المنطقة الحرة، وكيف يمكن أن تعود بالفائدة على قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: من المتوقع أن يشهد استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل سنوي مركب 4.2% ليصل إلى 59.2 مليون طن متري في العام 2021. وإلى جانب الزيادة المطردة في معدلات الاستهلاك، تعد دبي وجهة مثالية لكبار المعنيين بقطاع الأغذية والمشروبات الذين يتطلعون للاستفادة من فرص إعادة التصدير إلى أسواق دول الخليج.

وأضاف: نلتزم في جافزا بدعم قطاع الأغذية والمشروبات من خلال خدماتنا الفائقة التي توفر حلولاً مخصصة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص المواتية، مع توفير البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب الاستهلاكي المتنامي في عصر الخدمات اللوجستية المخصصة.

ويشكل قطاع الأغذية والمشروبات جزءاً رئيسياً من أعمال «جافزا»، حيث توجد أكثر من 460 شركة من 66 دولة مسجلة في المنطقة الحرة، من بينها شركات رائدة مثل «مارس»، و«يونيلفر»، و«نستلة» وغيرها من الشركات التي توظف مجتمعة أكثر من 5 آلاف شخص.

يذكر أن تجارة «جافزا» من الأغذية والمشروبات بلغت 10.9 مليار درهم في 2017، ما يمثل 16% من إجمالي تجارة دبي. وكانت السلع الأكثر تداولاً هي الخضراوات والفواكه والمكسرات والمواد الغذائية والحبوب والمنتجات الثانوية والمشروبات والسكر.