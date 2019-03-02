شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تسجل مكاسب أسبوعية جديدة مع زخم الشراء الأجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أضافت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية جديدة، مستفيدة من استمرار الزخم الشرائي للأجانب والمحافظ الاستثمارية، ما دفع مؤشر سوق أبوظبي للصعود في أسبوع بنسبة 0.78% عند 5137.81 نقطة ودبي 0.08% إلى 2635.78 نقطة، وذلك أمام عمليات جني أرباح مستحقة على بعض الأسهم لاسيما في العقار والبنوك.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 2.34 مليار درهم، (مليار درهم في أبوظبي، و1.34 مليار درهم في دبي)، كما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 1.16 مليار سهم، (285.3 مليون سهم في أبوظبي، و880.1 مليون سهم في دبي)، وجاء ذلك من خلال 22.27 ألف صفقة.

انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 125.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما بلغ صافي استثماراتهم في أبوظبي نحو 108.45 مليون درهم كمحصلة شراء. وكثفت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها الأسبوعية بصافي استثمار بلغ 270.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 123.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و147.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي. وحصد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب أسبوعية، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% على وقع صعود «أبوظبي الأول» 1.6% و«الاتحاد الوطني» 2.39%، بالرغم من تراجع «أبوظبي التجاري» 2.66%. وصعد قطاع الطاقة بنسبة 3.56% مع ارتفاع «دانة غاز» 7.43%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار 0.36% بفعل هبوط سهم «الدار» 0.56% وذلك بعد عمليات جني أرباح مستحقة على السهم عقب ارتفاع لأكثر من جلسة. في حين ارتفع «إشراق» 0.69%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.87%.

كما تراجع قطاع الاتصالات 0.71% بفعل تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

من جهته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي في المنطقة الخضراء، بفعل مكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار، في مقابل تراجع البنوك.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.25% في ظل الدعم القوي من «إعمار العقارية» الذي قفز 5.15% و«الاتحاد العقارية» 1.84% وأرابتك 2.37% و«داماك» 5.3%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 4.16% نتيجة ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 4.9% و«سوق دبي المالي» 1.82% و«شعاع كابيتال» 5.9%. وصعد قطاع النقل 1.8% نتيجة صعود سهم «العربية للطيران» 1.94% و«أرامكس» 2.09%، فيما انخفض سهم «الخليج للملاحة» 1.13%.

وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 3% بضغط من سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي انخفض 7.7%، على الرغم من ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.36%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية في سوق دبي بقيمة 436.12 مليون درهم، وأغلق عند 4.9 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 133 مليون درهم، وأقفل عند 0.955 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 118 مليون درهم، مغلقاً عند 5.22 درهم.

وحقق سهم «أبوظبي الأول» أعلى التداولات، بقيمة 244.7 مليون درهم، وأغلق سعره عند 15.2 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة 215.8 مليون درهم، مغلقاً عند 16.88 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 174.4 مليون درهم، وأقفل عند 9.53 درهم.

وسجل سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الارتفاع الأكثر بنسبة 18.2% مغلقاً عند 3.22 درهم، تلاه سهم «أسمنت رأس الخيمة» الذي أغلق مرتفعاً 14.49% عند 0.79 درهم، ثم سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، وزاد 12.52%، مغلقاً عند 8 دراهم.

وفي المقابل، سجل سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» التراجع الأكثر بنسبة 14.41% إلى 0.855 درهم، تلاه سهم «الفجيرة لصناعات البناء» بانخفاضه 9.85% إلى 1.19 درهم، ثم سهم «أبوظبي الوطنية لمواد البناء»، ونزل 9.09% إلى 0.4 درهم.

وتربع سهم «دار التكافل» على عرش الارتفاعات في سوق دبي بنسبة 11.69% مغلقاً عند 0.535 درهم، تلاه سهم «دي إكس بي»، وصعد بنسبة 9.58% ليغلق عند 0.26 درهم، ثم سهم «تكافل الإمارات» وزاد بنسبة 7.43% إلى 1.59 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «مجموعة السلام القابضة»، وانخفض 10% ليغلق عند 0.36 درهم، تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بتراجعه 9.85% عند 0.119 درهم، ثم سهم «عمان للتأمين» وتراجع 9.59% إلى 1.32 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 234 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 234 مليون درهم محصلة بيع، منها 17.14 مليون درهم محصلة بيع العرب، و3.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و213.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، انفرد أيضاً المستثمرون الأجانب بالشراء، بصافي استثمار بلغ 125.4 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجه كل من العرب والخليجيين والمواطنين نحو التسييل، بصافي استثمار 125.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 17.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و5.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و102.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق أبوظبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب، بصافي استثمار بلغ نحو 111 مليون درهم محصلة شراء، منها 108.45 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و2.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و182 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 111 مليون درهم.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية في سوق أبوظبي على أسهم شركات «أبوظبي التجاري» و«الدار العقارية» و«أبوظبي الإسلامي» و«أدنوك للتوزيع»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الاتحاد الوطني» و«أبوظبي الأول» و«دانة غاز».

بدورها، كثفت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها الأسبوعية بصافي استثمار بلغ 270.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 123.3 مليون درهم في أبوظبي، و147.4 مليون درهم في دبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 270.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 123.3 مليون درهم في أبوظبي، و147.4 مليون درهم في دبي.