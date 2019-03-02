شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق التداولات على ارتفاع..و"ناسداك" يسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومةً باستمرار ترقب الأسواق للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في ضوء التقدم المعلن في المفاوضات، وسجل "داو جونز" و"ناسداك" خسائر أسبوعية، بينما أغلق "ستاندرد أند بورز" اعلى 2800 نقطة للمرة الأولى منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وهناك ارتياح في الأسواق عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن بسأن التقدم في المفاوضات التجارية مع بكين والاقتراب من إبرام اتفاق شامل بعد صياغته من جانب المسؤولين.



وتشير التوقعات إلى الإعلان عن هذا الاتفاق في القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" في وقت لاحق هذا الشهر.



وفي سياق منفصل، أكد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي على أن الخطوات القادمة بشأن الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الصادرة.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 0.5% في ديسمبر/كانون الأول كما تراجع الدخل الشخصي بنسبة 1%، في حين تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 93.8 نقطة وأظهر النشاط الصناعي تباطؤاً في الشهر الماضي.



وفي أسواق النفط، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 2.5% إلى 55.80 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 55.5 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1.9% إلى 65.07 دولار للبرميل مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى سعر بالجلسة عند 67.1 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وفي ختام أولى جلسات مارس/آذار، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 26026 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى مستوى بالجلسة عند 26144 نقطة وأقل مستوى عند 25914 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 7595 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 7603 نقاط وأقل سعر عند 7540.7 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2803 نقاط، وحقق المؤشر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.4%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 2808 نقاط وأقل مستوى عند 2787 نقطة.