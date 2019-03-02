شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الريبل للجلسة الثانية على التوالي مع عودة المستثمرين لسوق العملات الرقمية بالتزامن مع انتعاش الطلب على أصول المخاطرة ليعزز السوق قيمته أعلى 130 مليار دولار.



وشكلت سبع شركات كبرى في صناعة الطاقة تحالفاً يتعلق بتطوير تكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تداولات العملات الرقمية عن طريقها.



ويضم التحالف شركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"بريتيش بتروليوم" و"شل" و"إكوينور" وغيرها من الشركات الرئيسية في هذه الصناعة.



وكانت "إكسون موبيل" قد أعلنت الشهر الماضي التعاون مع "مايكروسوفت" استكشاف تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتقنيات أخرى لزيادة إنتاجها من النفط الصخري في الولايات المتحدة.



وتتزايد استكشافات وتطبيقات "بلوك شين" في العديد من الصناعات حول العالم على رأسها القطاع المصرفي والطاقة والخدمات المالية نظراَ لما أثبتته هذه التكنولوجيا من فوائد بفضل لامركزيتها.



وارتفعت الريبل بحلول الساعة 21:56 جرينتش بنسبة 2.3% إلى 0.32 دولار وسجلت أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 0.7% إلى 3855 دولارا، وسجلت العملة الرقمية الرئيسية أعلى سعر عند 3869.2 دولار وأقل سعر عند 3802.9 دولار.