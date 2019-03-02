شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوب" في مرمى النيران بعد فضيحة استهداف الأطفال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرضت منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" لفضيحة مدوية حيث سحبت العديد من الشركات العالمية إعلاناتها بسبب انتشار فيديوهات وتعليقات تروج للاعتداء على الأطفال.



وصرحت المديرة التنفيذية لـ"يوتيوب" "سوزان ووجيسكي" أن المنصة تهتم بشكل جاد للغاية بسلامة الأطفال، وذلك في أعقاب فضيحة وجود فيديوهات تسيء للأطفال وتهدد بانتشار اعتداءات جنسية ضدهم.



وصرحت "ووجيسكي" أيضاً في ملتقى بسان فرانسيسكو بأنها "أم" ولديها طفل تهتم لشأنه وتعلم الصواب بالنسبة له كما أنها تتفهم ما يفيد الأطفال وما يضرهم.



تأتي تعليقات "ووجيسكي" بعد أيام من سحب علامات تجارية شهيرة من بنيها "والت ديزني" و"نستله" إعلاناتهم من "يوتيوب" – التابعة لشركة "ألفابت" التي تملك "جوجل" أيضاً – بعد اكتشاف أن جهات تروج للاعتداء الجنسي على الأطفال تستغل منصة الفيديوهات لوضع تعليقات تسيء للأطفال.



وأكدت "ووجيسكي" أن "يوتيوب" حذفت تعليقات من عشرات الملايين من الفيديوهات بشكل فوري، كما تم إغلاق خاصية التعليق على العديد من الفيديوهات التي تستهدف الصغار والمراهقين والقُصر.



وأعلنت سيدة الأعمال الأمريكية أيضاً أن "يوتيوب" ملتزمة بشكل تام بحل جميع المشكلات التي تؤرق المستخدمين لاسيما الفيديوهات.