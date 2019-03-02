شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 1% مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

هبطت أسعار الذهب بنحو 1 في المائة، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها منذ يناير ومسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 1293.75 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن نزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للمرة الأولى منذ الثامن والعشرين من يناير.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 2.6 بالمائة هي الأكبر منذ مايو 2017.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية 1.3 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأوقية.