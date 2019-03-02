شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 1% مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 1293.75 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن نزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للمرة الأولى منذ الثامن والعشرين من يناير.
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 2.6 بالمائة هي الأكبر منذ مايو 2017.
وهبط الذهب في العقود الأمريكية 1.3 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأوقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يهبط 1% مع صعود الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.