1.6 مليار جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 216.9 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 45.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.1% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.1%، والعرب على 8.8% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
فيما سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 1.6 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 199 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.6% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19%، والعرب على 10.5% منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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