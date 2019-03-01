شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 01-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة جديدة لاختراق مستوى 1.1400 لكنه يعود للانخفاض من جديد، في طريقه نحو اختبار محتمل لمستوى الدعم 1.1300، ليبقى السعر عالقاً بين هذين المستويين، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، مع التذكير بأن اختراق أحد المستويات المذكورة مطلوب لتأكيد الأهداف التالية بشكل أوضح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 01-03-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.