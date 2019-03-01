شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تعلن دخول عصر بيع السيارات الكهربائية على الإنترنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلق المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" تصريحات هامة بعد إغلاق جلسة أمس الخميس حيث خيب آمال الأسواق بقوله إن الشركة لن تتمكن من تحقيق ارباح خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



ومع ذلك، أفاد "ماسك" بأنه يتوقع عودة "تسلا" لتحقيق أرباح في الربع الثاني من عام 2018 مشيراً إلى أن الطلب على سيارات "موديل 3" على وجه الخصوص سيصل إلى أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً.



واستعرض "ماسك" أيضاً خطة الشركة لإطلاق سيارة كهربائية من "موديل 3" بسعر 35 ألف دولار، ولكن سيمكن قيادتها لمدى أقصر من النسخة الأصلية.



وأشار رجل الأعمال الأمريكي الشهير إلى أن "تسلا" ستدخل عصر المبيعات الإلكترونية، حيث تنوي إتاحة سياراتها الكهربائية للبيع والشراء عبر الإنترنت ويرى أن هذه ميزة تنافسية أفضل في صناعة المركبات بوجه عام.

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أما عن المتاجر والمعارض التي تتواجد بها سيارات "تسلا" في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم، فقد أكد "ماسك" على أنها ستكون مجرد أماكن للعرض لا البيع والشراء.



من ناحية أخرى، وظف "ماسك" فريقاً جديداً من المدعين للدفاع عنه أمام القضاء الأمريكي في اتهامات هيئة الأوراق المالية لرجل الأعمال والمدير التنفيذي لـ"تسلا" بأنه خرق التسوية التي تم التوصل إليها عام 2018.



واعتمدت هذه التسوية على تخلي "ماسك" عن منصب رئيس مجلس إدارة "تسلا" والاحتفاظ بمنصب المدير التنفيذي والتوقف عن إطلاق تغريدات مثيرة للجدل.



يأتي ذلك بعد تغريدته في العام الماضي التي تحدث فيها عن تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة دون منح تفاصيل بشأن التمويل، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية تضليلاً للمستثمرين.