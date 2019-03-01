شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق التداولات على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط عزوف من المستثمرين عن المعادن والإقبال على الدولار كملاذ آمن مع استمرار التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين والاقتراب من التوصل إلى اتفاق.



وأعرب وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" عن ارتياحه إزاء التقدم المحرز في المفاوضات مع الصين مشيراً إلى صياغة اتفاق تجاري سيلزم بكين بشأن العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.



وأكد "منوتشن" على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد من أجل إبرام اتفاق تجاري تاريخي مع ترقب القمة بين رئيسي البلدين "دونالد ترامب" و"شي جين بينج" هذا الشهر.

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وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:31 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.07 نقطة.



وتراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.4% وأغلقت عند 15.256 دولار للأوقية، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 4.1%، وسجل المعدن أعلى سعر في الجلسة عند 15.665 دولار وأقل سعر عند 15.205 دولار.



أما الذهب، فقد انخفض بنسبة 1.3% إلى 1299.2 دولار للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 2.5%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1316.5 دولار وأقل سعر عند 1293.2 دولار.