شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض مع اقتراب مهلة مفاوضات "بريكست" من نهايتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم وسط استمرار عدم اليقين بشأن مفاوضات "بريكست" ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" بأنه لن يتم تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي دون النظر إلى التوصل إلى اتفاق من عدمه.



ومع ذلك، أعلن زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" تأييده إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من التكتل الأوروبي الموحد.

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وتشير التكهنات إلى أنه إما سيتم تأجيل "بريكست" لما بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار الجاري وإما سيتم عقد استفتاء جديد لاستطلاع رأي البريطانيين حول الخروج.



وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:55 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3198، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3286 وأقل سعر عند 1.3194.



وارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% إلى 0.8611، وبلغت العملة الأوروبية الموحدة اعلى سعر أمام نظيرتها البريطانية اليوم عند 0.8614 وأقل سعر عند 0.856.