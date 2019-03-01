شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير لبورصة قطر خلال شهر فبراير بهبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بنسبة 5.68% خاسراً 10.111 نقطة خلال شهر فبراير الماضى، بضغط هبوط 6 قطاعات. وانخفض حجم التداول بنسبة 22.5% إلى 169.24 مليون سهم، وتراجعت السيولة فى فبراير بنسبة 11.06% إلى 5.149 مليار ريال. Advertisements وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع العقارات بنسبة 12.75%، تلاه التأمين بنسبة 9.53%، ثم الاتصالات بنسبة 8.05%، والصناعة 5.14%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 2.9%، وهبط النقل 0.38% خلال الشهر.

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