شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ان عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع الثاني على التوالي.
وأوضحت البيانات أن عدد حفارات التنقيب عن الخام بعشر حفارات إلى 843 حفاراً في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس/آذار.
وأشارت البيانات أيضاً أن عدد حفارات التنقيب عن الغاز ارتفع حفاراً واحداً إلى 195 خلال الأسبوع الجاري، في حين انخفض إجمالي عدد حفارات عن النفط والغاز الطبيعي معاً بتسع حفارات إلى 1038.
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