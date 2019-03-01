شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مقترباً من كسر حاجز 1300 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الذهب خلال تعاملات اليوم بفعل الضغوط الواردة من صعود الدولار، حيث أقبل المستثمرون على العملة الأمريكية كملاذ آمن وتحوط في مواجهة عدم اليقين المرتبط بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ومن ناحية أخرى، أفاد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بأن نهج الصبر مناسب في الوقت الحالي إلى حين معرفة مدى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي من عدمه ومعرفة توجهات معدل التضخم والأسواق المالية.

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وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي بمدينة نيويورك "ويليام دادلي" بأنه يتوقع عدم رفع معدل الفائدة في العام الجاري وأن الأسواق عليها اقبة البيانات الاقتصادية الصادرة لمعرفة إشارات رفع الفائدة.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:55 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.07 نقطة.



وتراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 17:58 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1300.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1316.5 دولار وأقل سعر عند 1299.4 دولار.