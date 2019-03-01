شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع عقب صدور بيانات ضعيفة أثارت القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم مستفيداً من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن عقب صدور بيانات ضعيفة أثارت المخاوف إزاء مدى قوة الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات حكومية أن إنفاق المستهلكين في أمريكا تراجع بنسبة 0.5% خلال ديسمبر/كانون الأول وتراجع الدخل الشخصي بنسبة 1%، كما انخفضت ثقة المستهلك إلى 93.8 خلال الشهر الماضي فيما تراجع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الثناعي إلى 54.2 نقطة خلال فبراير/شباط.

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ولا تزال أنظار الأسواق في ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث يعكف مسؤولون في إدارة "ترامب" على صياغة اتفاق ملزم لبكين، كما ذكر وزير الخزانة "ستيفن منوتشن".



من ناحية أخرى، أوضح مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال جيداً، ولكن يلزم تقييم البيانات الصادرة للوقوف على استراتيجية رفع معدل الفائدة من عدمه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:51 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.07 نقطة.