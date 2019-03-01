شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتخلى عن مكاسبها وتتجه نحو الانخفاض..وبرنت يهبط 1.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم على الرغم من بيانات أشارت إلى استمرار انخفاض إنتاج "أوبك"، وذلك قبيل صدور بيانات انشطة التنقيب في الولايات المتحدة اليوم.



وأفاد مسح لـ"رويترز" أن إنتاج منظمة "أوبك" من النفط الخام قد تراجع بنحو 300 ألف برميل يومياً إلى 30.6 مليون برميل يومياً خلال فبراير/شباط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2015.

وتراجع متوسط إنتاج روسيا من الخام إلى 11.3 مليون برميل يوميًا خلال فبراير/شباط، وهو ما يقل بـ75 ألف برميل يومياً من مستويات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وكان المدير العام لـ"أوبك" "محمد باركيندو" قد انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" – الذي هاجم المنظمة بسبب خفضها للإنتاج وارتفاع الأسعار – قائلاً إن "أوبك" هي التي أنقذت صناعة النفط من خلال العمل على استقرار السوق.



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" الأمريكية اليوم عن حال انشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد هذا الأسبوع.



وتراجع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:02 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 56.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 57.8 دولار وأقل مستوى عند 56.2 دولار.



وانخفض خام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 65.4 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 67.1 دولار وأقل سعر عند 65.02 دولار.