شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت القلق بشأن نمو الاقتصاد في كندا.



وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي في قراءته الشهرية سجل تراجعاً بنسبة 0.1% في فبراير/شباط، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 52.6 نقطة من 53 نقطة في يناير/كانون الثاني.

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ولا تزال الأسواق توجه أنظار نحو المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ورغم الإعلان عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن نتائج بعد.



وكشف وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" عن أن ثمة اتفاق تجاري ملزم للصين يجري صياغته حالياً بالتعاون مع ممثل الولايات المتحدة للشؤون التجارية "روبرت لايثايزر".



وعلى صعيد تدولات اليوم، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:10 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7543، وسجل أعلى سعر عند 0.7621 وأقل سعر عند 0.7539.